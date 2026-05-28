ЦППК поддержит детский велопраздник на Цветном бульваре

В субботу, 30 мая, на Цветном бульваре состоится первый в этом сезоне детский велопраздник. АО «Центральная ППК» (ЦППК) окажет поддержку мероприятию и обеспечит бесплатный провоз велосипедов для участников на территории Москвы и Московской области, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Фестивальный городок начнет работу в 10 часов утра. Чтобы бесплатно приехать с велосипедом на электропоезде, необходимо приобрести билет с нулевой стоимостью в кассе или билетном автомате ЦППК.

Принять участие в велозаездах смогут только дети, а взрослые выступят в роли болельщиков. Гонки разделены на шесть потоков в зависимости от возраста участника: самые маленькие проедут дистанцию менее километра, а подросткам предстоит преодолеть 6,6 км. Первый заезд начнется в 11 часов, последний — в 16 часов.

Участие в фестивале бесплатное, но необходимо предварительно зарегистрироваться. Количество мест ограничено. Организаторы напоминают о важности использования защитной экипировки.

Добавим, что билеты по нулевой стоимости для провоза велосипедов в поездах ЦППК доступны не только в дни фестиваля: на пригородных маршрутах — с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00, а на МЦД — круглосуточно.