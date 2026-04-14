ЦППК перевезла свыше 2 миллионов пассажиров в Вербное воскресенье и на Пасху

За два праздничных выходных — Вербное воскресенье и Пасху — поезда Центральной пригородной пассажирской компании перевезли свыше 2,2 миллиона человек. Абсолютными лидерами по загруженности стали три направления железной дороги: Ярославское, Казанское и Курское.

Несколько направлений продемонстрировали заметный рост по сравнению с аналогичными праздничными днями прошлого года.

Самый впечатляющий скачок зафиксировали на Киевском, где перевезли почти 160 тысяч пассажиров, что на 24,2% превышает показатели предыдущего года.

Также в топ-3 вошли Курское направление с приростом 10,6% (286,6 тысячи поездок) и Горьковское, где число пассажиров увеличилось на 8,1% (до 252,6 тысячи).

Для удобства верующих, планировавших посещение храмов и памятных мест в эти дни, перевозчик скорректировал расписание.

В Пасху поезда делали дополнительные остановки возле церквей и мемориалов на нескольких направлениях. На Белорусском это сделали 30 поездов, на Павелецком — 29, на Рижском — 11, а на Киевском — три.