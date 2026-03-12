ЦППК перевезла почти 7 млн пассажиров в февральские и мартовские праздники
За длинные выходные в феврале и марте Центральная пригородная пассажирская компания перевезла около семи миллионов человек. На каждый из периодов пришлось примерно по 3,4 миллиона поездок.
В компании рассказали, что чаще всего пассажиры пользовались поездами Ярославского направления. На них совершили почти 1,2 миллиона поездок. Еще миллион пришелся на Казанское и 865 тысяч – на Курское.
Больше всего пассажиров насчитали 21 февраля, когда поездами воспользовались 1,3 миллиона человек.
Для удобства жителей в праздничные дни компания скорректировала график движения и назначила дополнительные экспрессы.
