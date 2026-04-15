ЦППК перевезла более 2 млн пассажиров в праздничные дни

За время Вербного Воскресенья и Пасхи ЦППК обслужила 2,22 миллиона пассажиров. Почти половину всего пассажиропотока — более миллиона человек — составили поездки по Ярославскому, Казанскому и Курскому направлениям, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Некоторые направления продемонстрировали рост пассажиропотока по сравнению с праздничными днями прошлого года. Например, на Киевском направлении количество пассажиров увеличилось на 24,2% и достигло почти 160 тысяч человек. На Курском направлении рост составил 10,6%, а на Горьковском — 8,1%.

Для удобства пассажиров ЦППК назначила дополнительные остановки у храмов и мемориальных мест. На Белорусском направлении в Пасху дополнительно останавливались 30 поездов, на Павелецком — 29, на Рижском — 11, на Киевском — 3 поезда.

