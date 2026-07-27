ЦППК перевезла более 301 миллиона пассажиров за первое полугодие 2026 года

За первые шесть месяцев 2026 года Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) перевезла 301,6 миллиона пассажиров. Это на 2,6 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Самым востребованным направлением по-прежнему остается Ярославское. Здесь зафиксировано 50,6 миллиона поездок. На втором месте — Казанское направление с 46,2 миллиона поездок, на третьем — Горьковское с 37,8 миллиона.

Первый заместитель генерального директора ЦППК Владимир Булак отметил, что Горьковское направление стало одним из самых интенсивно растущих. Здесь пассажиропоток вырос на 6,8% относительно первой половины прошлого года. Максимальный прирост среди направлений показало Киевское, где за полгода перевезли более 20 миллионов человек — на 10% больше, чем год назад.

Чаще всего пассажиры ездили на поездах ЦППК в июне. В первый месяц лета перевезено 53,5 миллиона человек. Среди станций по отправлению лидирует Ярославский вокзал с 11,5 миллиона пассажиров, за ним следуют Курский вокзал с 7,7 миллиона и станция Выхино с 6,1 миллиона.