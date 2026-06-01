ЦППК откроет новую лабораторию для будущих машинистов

В честь 70-летнего юбилея Узловского железнодорожного техникума — филиала ПГУПС, Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) оборудовала аудиторию-лабораторию с интерактивным комплексом для подготовки помощников машиниста электропоезда. Минтранс Подмосковья подтвердил эту информацию со ссылкой на ЦППК.

Заместитель генерального директора по управлению персоналом ЦППК Екатерина Устинова вручила сертификат на установку лабораторного комплекса руководству учебного заведения 29 мая. Она подчеркнула: «Мы как крупнейший пригородный перевозчик России участвуем в развитии профильного образования в стране, чтобы усилить подготовку квалифицированных кадров для отрасли».

Лаборатория оснащена полным комплексом оборудования, включая VR-тренажер с лицензионным софтом для отработки действий в нестандартных ситуациях, интерактивные системы (стол, проектор, доска) и визуальные стенды с пневматическим оборудованием поезда «Иволга».

VR-тренажер позволит молодым специалистам лучше ознакомиться с технологиями и быстрее выработать необходимые навыки. Следующий шаг — приглашение на работу в ЦППК.

Ранее аналогичный комплект оборудования был передан студентам Рязанского филиала ПГУПС. ЦППК планирует продолжать обеспечивать студентов региональных колледжей-партнеров современным оборудованием.