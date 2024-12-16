ЦППК обновила поезда на пригородных маршрутах до Рязани

ЦППК завершила обновление подвижного состава на обычных маршрутах между Москвой и Рязанью. В эксплуатацию поступил четвертый одиннадцативагонный поезд модели ЭП2Д, который также позволяет высаживать пассажиров на низкие платформы.

Генеральный директор ЦППК Иван Конев отметил, что обновление подвижного состава на пригородных маршрутах заняло три месяца, и теперь все рейсы между Москвой и Рязанью обслуживаются современными поездами ЭП2Д.

Он подчеркнул, что столь масштабные преобразования стали возможны благодаря поддержке правительств трех регионов, на территории которых проходит один из самых длинных маршрутов. Конав выразил благодарность правительству Рязанской области за активное содействие в обеспечении пассажиров современными и комфортными поездами.

Поезда модели ЭП2Д соответствуют актуальным стандартам комфорта: пассажиры могут наслаждаться мягкими сиденьями, системой климат-контроля с функцией дезинфекции воздуха, дополнительными поручнями для стоящих пассажиров и специальными креплениями для велосипедов.