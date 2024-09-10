ЦППК обновила остановочный пункт Вохна в Павловском Посаде

Реконструкция остановочного пункта Вохна завершилась в Павловском Посаде. Обе платформы оборудовали удобными сходами, электронными табло и стойками экстренной связи.

Компания ЦППК сообщила, что со станции Вохна ежегодно отправляются 120 тысяч пассажиров. Теперь ждать электричку им будет удобнее.

Платформы оборудовали шестью сходами и двумя пандусами с нескользящим покрытием. От непогоды пассажиров защитят новые навесы, в темное время суток остановочный пункт осветят светодиодные лампы. Для ожидающих прибытия поезда установили лавки с урнами.