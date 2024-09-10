ЦППК обновила остановочный пункт Вохна в Павловском Посаде
Реконструкция остановочного пункта Вохна завершилась в Павловском Посаде. Обе платформы оборудовали удобными сходами, электронными табло и стойками экстренной связи.
Компания ЦППК сообщила, что со станции Вохна ежегодно отправляются 120 тысяч пассажиров. Теперь ждать электричку им будет удобнее.
Платформы оборудовали шестью сходами и двумя пандусами с нескользящим покрытием. От непогоды пассажиров защитят новые навесы, в темное время суток остановочный пункт осветят светодиодные лампы. Для ожидающих прибытия поезда установили лавки с урнами.
На первой платформе работает касса с возможностью обслуживания инвалидов, рядом со сходом № 1 есть модульный туалет с кабиной, также приспособленной для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.
Расписание поездов теперь отображается на новых электронных табло. Прилегающую территорию облагородили, обустроив 745 метров пешеходных дорожек и более трех тысяч «квадратов» нового газона вдоль платформ.
Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.
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