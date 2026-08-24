ЦППК назвала топ-3 популярных межрегиональных направлений из Москвы в этом году

Более 2,8 миллиона пассажиров с начала года воспользовались экспрессами ЦППК на трех самых востребованных направлениях. С января маршрут Москва — Калуга выбрали свыше 1,15 миллиона пассажиров.

На Рязанском направлении зафиксировали более миллиона поездок, а на Тульском — более 700 тысяч.

«Фирменные экспрессы ЦППК остаются удобной альтернативой поездам дальнего следования, автобусам и личным авто для поездок в соседние регионы. Мы видим стабильный спрос на маршруты и составляем расписание поездов так, чтобы пассажирам было удобно планировать день. В будни столицу с тремя региональными центрами связывают по три-четыре пары поездов. Каждый рейс выполняется быстрее чем за три часа», — отметила директор по тарифам и маркетингу ЦППК Марина Щагина.

Фирменные экспрессы отличаются от других поездов гарантированным наличием сидячего места, повышенным комфортом в эргономичном салоне и меньшим количеством остановок в пути, что сокращает время следования. Стоимость проезда является гибкой: пассажиры могут выбрать подходящий вариант с учетом класса обслуживания, дня недели и времени отправления.

Сэкономить до 250 рублей можно, выбрав для посадки или высадки не московский вокзал, а одну из пригородных станций рядом с метро и МЦК. В Калугу выгоднее ехать от пригородной станции Аминьевская, в Тулу — от станций Новохохловская, Текстильщики и Печатники, а в Рязань — от Выхино.