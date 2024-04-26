ЦППК назначит поездам дополнительные остановки в праздники | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 12:40 ЦППК назначит поездам дополнительные остановки в праздники ЦППК

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ЦППК назначила поездам на четырех направлениях дополнительные остановки 28 апреля и 5 мая. В региональном Минтрансе уточнили, что в дни православных праздников, Вербного Воскресенья и Пасхи, традиционно увеличивается пассажиропоток станций, вблизи которых расположены храмы и мемориальные места.

Так, некоторые пригородные поезда будут делать дополнительные остановки на Белорусском, Павелецком, Рижском и Киевском направлениях. С актуальным расписанием движения транспорта можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении компании.

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