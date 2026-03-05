ЦППК назначит компенсационные автобусы на Савеловском направлении

В марте график движения пригородных поездов на Савеловском направлении был скорректирован. В связи с этим Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) назначила компенсационные автобусы на 11, 12, 23 и 24 марта. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

От станции Вербилки автобусы будут отправляться в 9:30 и делать остановки: * 9:45 — платформа Запрудня; * 9:55 — Темпы; * 10:03 — Мельдино-1; * 10:08 — 2-й участок; * 10:13 — Карманово; * 10:20 — станция Большая Волга; * 10:30 — станция Дубна.

От станции Дубна автобусы будут отправляться в 11:15 и делать остановки: * 11:25 — станция Большая Волга; * 11:32 — Карманово; * 11:37 — 2-й участок; * 11:42 — Мельдино-1; * 11:50 — Темпы; * 12:00 — платформа Запрудня; * 12:10 — станция Вербилки.

Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации.

Источник: АО «Центральная ППК».