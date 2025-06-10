ЦППК назначит компенсационные автобусы на Савеловском направлении 16 июня

В понедельник 16 июня изменится расписание пригородных поездов на Савеловском направлении. На том фоне ЦППК запустит компенсационные автобусы.

Транспорт из Дмитрова отправится в 14:30 и остановится на станциях Вербилки, Запрудня, Темпы, Мельдино-1, 2-й участок, Карманово, Большая Волга и Дубна. Из Дубны автобусы будут ходить в 11:30 и 16:30. Помимо этого, транспорт с Большой Волги отправится в 14:20. Он выполнит остановки в Карманово, 2-м участке, Мельдино-1, Темпах, Запрудне, Вербилках и в Дмитрове на автовокзале.

Расписание составили с учетом новых изменений в движении поездов, и для проезда нужно иметь действительный проездной билет на пригородные поезда по этому маршруту.