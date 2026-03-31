ЦППК назначит дополнительные остановки поездов в Вербное воскресенье и Пасху

Для удобства жителей и гостей Подмосковья Центральная пригородная пассажирская компания назначит дополнительные остановки поездов на Вербное воскресенье и Пасху. Изменения коснутся составов на Белорусском, Киевском, Павелецком и Рижском направлениях.

Компания ежегодно совместно с Московской железной дорогой корректирует график движения поездов, учитывая рост пассажиропотока. Дополнительные остановки назначают на станциях возле храмов и других важных для православных христиан мест.

Так, 5 апреля на Белорусском направлении девять поездов дополнительно остановятся на платформе Отрадное и 17 — на станции Здравница. На Пасху, 12 апреля, число таких составов достигнет 12 и 18 соответственно.

На Киевском направлении три поезда дополнительно будут останавливаться на платформе Алабино.

Дополнительные остановки назначили и на Павелецком направлении: для семи поездов на станции Чертаново, 12 — на Булатниково и 10 — на Калинина.

Что касается Рижского направления, то 10 поездов будут дополнительно останавливаться на платформе Троицкая, а еще три — на станции Миитовская.

С обновленным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте компании, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».