ЦППК назначит дополнительные остановки поездов на Пасху

В день празднования Пасхи, которая в этом году приходится на 12 апреля, пригородные поезда на нескольких направлениях Московской железной дороги будут делать дополнительные остановки. Такое решение приняли для обеспечения комфорта пассажиров.

Изменения коснутся Белорусского, Киевского, Павелецкого и Рижского направлений.

На Белорусском направлении 12 электричек дополнительно остановятся на станциях Отрадное и Здравница, на Киевском три поезда — на станции Алабино.

На Павелецком направлении добавят семь остановок на платформе Чертаново, 12 — на Булатниково и еще 10 — на Калинина.

Кроме того, на Рижском направлении девять поездов дополнительно остановятся на станции Троицкое, а два — на Миитовской.

Корректировка расписания носит временный характер и связана с увеличением пассажиропотока в праздничные дни.

Ранее аналогичные меры уже вводились на Вербное воскресенье, чтобы обеспечить более удобный доступ к местам богослужений.