ЦППК назначила компенсационные автобусы на Савеловском направлении в июне

График движения пригородных поездов на Савеловском направлении скорректировали в июне. В связи с изменениями в будние дни запустят компенсационные автобусы.

В Центральной пригородной пассажирской компании уточнили, что новый режим будет действовать в течение всего месяца.

От станции Дмитров в 9:55 будет уходить автобус, который на пути сделает следующие остановки: Вербилки, платформа Запрудня, Темпы, Мельдино-1, 2-й участок, Карманово, Большая Волга, Дубна.

В 15.00 от станции Дубна будет отправляться автобус, следующий с остановками Большая Волга, Карманово, 2-й участок, Мельдино-1, Темпы, платформа Запрудня, Вербилки.

Запустят также автобусы от станции Вербилки до автостанции Дмитров (12:40) и в обратном направлении (15.00).

Пассажирам для проезда необходимо будет показать билет на поезд.