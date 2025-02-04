ЦППК назначила компенсационные автобусы на Савеловском направлении в феврале

Фото: ЦППК

В рабочие дни до конца февраля на Савеловском направлении изменится график движения пригородных поездов. На этом фоне ЦППК назначила компенсационные автобусы по будням.

От станции Дмитров автобус будет отправляться в 09:55 с остановками в 10:35 на станции Вербилки, в 10:50 на платформе Запрудня, в 11:00 на Темпах, в 11:08 на Мельдино-1, в 11:13 на 2-м участке, в 11:18 на Карманово, в 11:25 на станции Большая Волга и в 11:35 на станции Дубна.

На маршрут может выйти один или несколько автобусов в зависимости от дорожной ситуации. Расписание составили на основе корректировок графика электропоездов. Чтобы проехать на транспорте, пассажирам необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда. Отмечается, что фактическое время отправления может изменяться.

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