ЦППК назначила компенсационные автобусы на Савеловском направлении

Из-за изменений в графике движения пригородных поездов на Савеловском направлении 19 и 20 августа ЦППК запустила компенсационные автобусы. Они будут следовать от станции Дмитров с несколькими остановками.

Автобус отправится в 13:30 и сделает остановки: - в 14:10 на станции Вербилки; - в 14:25 на платформе Запрудня; - в 14:35 на автобусной остановке «Темпы»; - в 14:43 на автобусной остановке «Мельдино-1»; - в 14:48 на автобусной остановке «2-й участок»; - в 14:53 на автобусной остановке «Карманово»; - в 15:00 на станции Большая Волга; - в 15:10 на станции Дубна.

Количество автобусов на маршруте будет зависеть от дорожной ситуации. Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Фактическое время отправления может меняться в зависимости от дорожных условий.

Актуальное расписание движения пригородных поездов можно узнать в мобильном приложении компании и на официальном сайте в разделе «Расписание».