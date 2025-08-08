ЦППК назначила компенсационные автобусы на Савеловском направлении

В августе на Савеловском направлении изменилось расписание пригородных поездов, на этом фоне ЦППК запустила компенсационные автобусы. Они будут курсировать в определенные даты и заменять электрички на некоторых участках.

Автобусы будут отправляться от Лобни, Дмитрова, Дубны и Савелово, делая остановки в крупных населенных пунктах по пути. Количество машин на рейсе зависит от дня, а время в пути может меняться из-за дорожной обстановки.

Проезд в таких автобусах возможен по обычным билетам на пригородные поезда, действительным на соответствующем маршруте.