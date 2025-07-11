ЦППК назначила компенсационные автобусы на Савеловском направлении

До конца июля изменилось расписание движения пригородных поездов на Савеловском направлении. В связи с этим Центральная пригородная пассажирская компания назначила компенсационные автобусы, которые будут курсировать по будням до 31 июля. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Автобус от станции Дмитров отправляется в 09:55 и делает остановки в Вербилках, на платформе Запрудня, в населенных пунктах Темпы, Мельдино-1, 2-й участок, Карманово, на станции Большая Волга и прибывает на станцию Дубна в 11:35. Обратный рейс из Дубны отправляется в 15:00 с остановками в тех же населенных пунктах и прибывает обратно в Дмитров.

Расписание автобусов составили с учетом изменений в графике электропоездов. Для поездки необходимо иметь при себе билет на пригородный поезд, действующий на этом маршруте. Пассажирам также стоит учитывать, что фактическое время отправления автобусов может меняться в зависимости от дорожной ситуации.