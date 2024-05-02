ЦППК назначила компенсационные автобусы на Казанском направлении | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 13:23 ЦППК назначила компенсационные автобусы на Казанском направлении ЦППК

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График движения пригородных поездов Казанского направления скорректировали в Подмосковье в мае. На этом фоне ЦППК назначила компенсационные автобусы.

Автобусы будут курсировать по выходным от станции МЦД Раменское с отправлением в 08:00, 09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 17:00, 18:00 и 19:00, от станции Коломна с отправлением в 08:30, 09:30, 10:30, 14:30, 15:30, 19:00 и 20:00.

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В зависимости от рейса на маршруте могут быть один или два автобуса. Напомним, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе. Выполняются как ямочный ремонт, так и более масштабные работы, связанные со сменой и укладкой нового покрытия на муниципальных, региональных и федеральных дорогах.

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