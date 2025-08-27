ЦППК напомнила правила использования социальных карт обучающихся

Для проезда по социальным картам в поездах МЦД в зонах «Центральная» и «Пригород» необходимо проходить валидацию на входе и выходе. При игнорировании правил действие абонемента будет приостановлено, сообщили в Минтрансе МО со ссылкой на ЦППК.

Нововведение запустят с 1 сентября. Если не приложить карту на входе, на выходе она уже не сработает. Из-за этого нужно будет оформить разовый билет.

Если забыть про валидацию после выхода из состава, то абонемент заблокируют. Возобновить его работу можно будет бесплатно в кассе.

В компании призвали обучающихся соблюдать правила проезда, чтобы сэкономить время.