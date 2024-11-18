ЦППК наладила сотрудничество с «ЛизаАлерт» для поиска потерявшихся людей

Центральная пригородная пассажирская компания заключила соглашение о сотрудничестве с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». ЦППК будет оказывать организации помощь в спасении потерявшихся людей.

Первый замглавы ЦППК Владимир Булак отметил, что каждый день компания перевозит около двух миллионов пассажиров, среди которых могут быть те, кто оказался в сложной ситуации. Сотрудники и ранее помогали таким жителям, взаимодействуя с поисковым отрядом по своей инициативе. Теперь организации будут сотрудничать официально.

«Мы являемся социально ответственной компанией и регулярно рассказываем в различной форме о правилах нахождения на инфраструктуре, проводим тематические уроки в детских садах и школах — готовим подрастающее поколение, осуществляем совместные рейды безопасности с полицией на станциях», — отметил Булак.

Всего в ЦППК работает свыше 10 тысяч человек, большинство из которых ежедневно взаимодействуют с пассажирами и друг с другом. Это позволяет быстро собирать и передавать необходимую информацию. Это поможет сократить время поиска людей, которые потерялись или оказались дезориентированы.

Как рассказал председатель «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев, сотрудничество включит в себя разработку профилактики, реагирования и взаимного информирования.

«Для нас это огромный шаг вперед, ведь пригородными поездами пользуются миллионы человек, и среди них могут быть люди, которых прямо сейчас ищут и ждут дома их родные и близкие», — подчеркнул он.

Добровольцы отряда также научат сотрудников ЦППК быстро определять, кто из пассажиров нуждается в помощи.