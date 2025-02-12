ЦППК начала тестировать новые электропоезда на Ярославском направлении

В среду, 12 февраля, на Ярославском направлении начали тестировать современный поезд ЭП2Д. Состав будет курсировать без пассажиров ночью и днем вне часа пик.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, ссылаясь на ЦППК, уточнило, что пробные поездки проводят совместно с Дептрансом Москвы. Они позволят убедиться в готовности платформ, устройств энергоснабжения и прочей инфраструктуры к работе новых составов.

Современные электропоезда уже в мае начнут заменять арендованные составы ранних серий.