ЦППК начала тестировать новые электропоезда на Ярославском направлении

В среду, 12 февраля, на Ярославском направлении начали тестировать современный поезд ЭП2Д. Состав будет курсировать без пассажиров ночью и днем вне часа пик.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, ссылаясь на ЦППК, уточнило, что пробные поездки проводят совместно с Дептрансом Москвы. Они позволят убедиться в готовности платформ, устройств энергоснабжения и прочей инфраструктуры к работе новых составов.
Современные электропоезда уже в мае начнут заменять арендованные составы ранних серий.
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