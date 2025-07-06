ЦППК начала обновление платформ на станции МЦД-2 Щербинка

На станции МЦД-2 Щербинка обновят инфраструктуру. Уже начался демонтаж старых навесов. Приостанавливать работу объекта на время ремонта не планируют, сообщили в пресс-службе организации.

На платформах возведут новые защитные крыши на всю их длину для удобства пассажиров. Навесы выполнят в виде «ласточкиного хвоста», такое устройство предотвратит стекание и обвал осадков. Их площадь составит около 2500 квадратных метров. Также рабочие заменят фундаментные блоки, обновят покрытие и разместят тактильную линию безопасности на станции.

«Только за первые пять месяцев этого года с нее отправились более 2,2 миллиона пассажиров. Поэтому все работы на платформах мы проводим без остановки движения в дневное время и особенно в часы пик», — отметил первый заместитель генерального директора ЦППК Владимир Булак.

Под навесами поставят новые скамейки и урны, колонны с кнопками экстренного вызова и знаки навигации, а для освещения в темное время суток — новые светодиодные системы.