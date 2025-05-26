ЦППК и МЖД обновят освещение на 55 станциях до конца года

До конца года Центральная пригородная пассажирская компания совместно с Московской железной дорогой установит современное освещение на 55 объектах пассажирской инфраструктуры в Подмосковье. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Работы начнутся уже летом. На станциях появятся светодиодные фонари мощностью не менее 40 Вт и световым потоком от 5,9 тысячи люмен. Ожидается, что они прослужат не менее 50 тысяч часов. Такое освещение уже используется на станциях, где проводили капитальный ремонт.

Новые светильники появятся на станциях и остановках Курского, Казанского, Горьковского, Павелецкого, Ярославского, Савеловского, Белорусского направлений, а также на Большом кольце МЖД.

Кроме того, освещение обновят на вокзале и площади у станции Домодедово, а также на мостах у станций Стройка, Горенки, Балашиха и Щелково.