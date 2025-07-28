ЦППК будет раздавать воду пассажирам в течение всей недели

Предстоящая неделя, по прогнозам синоптиков, обещает быть жаркой. Для утоления жажды пассажирам на головных вокзалах Москвы и ряде станций Подмосковья будут раздавать бесплатную воду, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

Брендированные стойки установят на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах. Также места раздачи появятся на станциях МЦД — Выхино, Железнодорожная, Одинцово, Площадь трех вокзалов, Окружная, Тушинская и Мытищи.

Воду пассажиры смогут получить с 14:00 до 17:00.

В ЦППК призывают граждан соблюдать меры предосторожности в жару: носить головные уборы, избегать длительного пребывания на солнце и утолять жажду.