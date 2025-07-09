ЦППК бесплатно перевезла 6,5 тысячи велосипедов во время ночного заезда

В Москве прошел традиционный Ночной велофестиваль. Во время этого события Центральная пригородная пассажирская компания сделала провоз велосипедов в своих поездах бесплатным.

Всего за два дня, 5 и 6 июля, пассажиры бесплатно перевезли около 6,5 тысячи велосипедов. В субботу такой возможностью воспользовались около пяти тысяч человек. В воскресенье перевезли 1,5 тысячи велосипедов.

Больше всего бесплатных перевозок зафиксировали на Ярославском и Казанском направлениях — по 1,3 тысячи на каждом. ЦППК напоминает, что на поездах МЦД велосипед можно перевозить бесплатно в любое время. На других направлениях — с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00, при наличии бесплатного билета.