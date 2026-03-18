ЦППК бесплатно обучит еще 28 помощников машинистов

В Центральной пригородной пассажирской компании стартовало обучение новой группы будущих помощников машиниста электропоезда. Занятия проходят на базе собственного учебного центра, и это уже пятый подобный набор.

Обучение абсолютно бесплатное для всех участников, а главный бонус ждет выпускников в конце — им гарантировано трудоустройство.

Попасть в группу мог любой желающий, подавший заявку, однако конкурсный отбор довольно строгий. Предпочтение отдавали кандидатам, которые подходят к выбору профессии осознанно, не имеют вредных привычек, обладают пунктуальностью и внимательностью. Важным критерием стала грамотная речь и искренний интерес к железнодорожной тематике.

Как сообщили в телеграм-канале ЦППК в MAX, в итоге сформировали группу из 28 человек. Среди новичков оказалось пять девушек. Возраст учащихся варьируется от 19 до 41 года, а средний возраст группы составляет 25 лет.

Помимо жителей столицы и Подмосковья, профессию помощника машиниста решили освоить кандидаты из Калужской, Пензенской и Курской областей, а также Новороссийска.

Учиться им предстоит 10 недель. Семь из них отвели на теорию и отработку навыков в учебном центре. Оставшиеся три недели слушатели проведут на производственной практике в депо, где смогут закрепить полученные знания в реальной рабочей обстановке.

К преподаванию привлекли не только штатных педагогов учебного центра, но и опытных машинистов-инструкторов, которые за годы работы накопили огромный багаж знаний.

Процесс обучения построен с использованием современной техники: слушатели осваивают азы на электропоездах, а также на уникальном тренажерном комплексе. Симулятор позволяет максимально реалистично и при этом безопасно отработать рабочие сценарии.