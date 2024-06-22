Гидравлические испытания более 50 километров теплосетей проведут в Химках

На следующей неделе в городском округе Химки начнутся ремонтные работы на квартальных тепловых станциях, расположенных в Банном переулке и на улице Мира. О планах по улучшению инфраструктуры сообщил генеральный директор ТСК «Мосэнерго» Сергей Чубаров во время общегородского совещания.

В рамках модернизации теплосетей заменят запорную арматуру, трубы холодного водоснабжения, а также обновят насосы теплоносителя, фильтры и клапаны.

«Мы активно готовимся к предстоящему отопительному сезону. В рамках проведения гидравлических испытаний планируется подготовка около 50 километров теплосетей. На улице Бабакина уже установлен временный байпас, и вскоре мы приступим к капитальному ремонту магистрального трубопровода», — уточнил Сергей Чубаров.

Также специалисты ТСК «Мосэнерго» начали трехэтапные гидравлические испытания, в ходе которых будут заменены изношенные участки теплосети для обеспечения надежности предстоящего отопительного сезона. Планируется, что работы затронут территории Старых Химок, Левого берега, Сходни и Фирсановки.

В текущем году в рамках второго этапа модернизации теплосетей запланирован ремонт 38 центральных тепловых пунктов и 17 котельных, а также замена теплосетей по 82 адресам.

Общий объем трехлетней инвестиционной программы «ТСК Мосэнерго» в Химках предусматривает замену 42 участков теплосети общей протяженностью 26 километров.

Напомним, что программа разработана при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и Министерства энергетики Московской области и на ее реализацию выделено более 1,7 миллиарда рублей. Завершение работ по замене сетей запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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