Подмосковье ведет большую работу по борьбе с незаконной торговлей. По словам губернатора Андрея Воробьева , работа нестационарных точек продажи должна быть цивилизованной и легальной. По новым стандартам ларьки и киоски больше не смогут открывать на автобусных остановках, парковках и у выходов из метро.

Законодательная инициатива Подмосковья по урегулированию работу НТО прошла первое чтение в Госдуме. После вступления в силу поправок все торговые точки должны будут проходить обязательное согласование с муниципалитетами и правительством региона. Все не включенные в схемы объекты будут сносить.

Ларьки и киоски останутся в востребованных у жителей местах, например, в парках и отдаленных территориях. Ожидается, что после введения нового закона уже к 2028 году в Подмосковье минимум вдвое сократится количество НТО.

«В первом чтении принят законопроект, который поддержан абсолютным большинством регионов. Эту работу мы увидим и у нас в Подмосковье, и также это позитивно скажется на работе наших коллег, других регионов», — отметил Воробьев.