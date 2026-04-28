Цирковой коллектив из Павловского Посада победил на конкурсе в Москве

V детский фестиваль любительского искусства «Праздник цирка — 2026» завершился в Центре детского и юношеского творчества «Бибирево» в Москве 26 апреля. Обладателем Гран-при стала цирковая студия «Пилигрим» из Павловского Посада.

Конкурс собрал участников из Москвы и других регионов России. Юные артисты соревновались в таких категориях как гимнастика, жонглирование, эквилибристика, клоунада, фокусы, атлетика и дрессировка.

Выступления оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли акробат, дрессировщик, народный артист РСФСР Виктор Шемшур, а также народный артист России, акробат и режиссер Владимир Довейко.

Образцовый коллектив из Павловского Посада удостоился высоких оценок жюри. По итогам конкурса все пять номеров были отмечены наградами.

Гран-при фестиваля завоевал номер «Фраг». Дипломами лауреата первой степени наградили композиции «Девчата» и «Спортивный марш», второй степени — групповой номер «Желтые ботинки». Злата Клементьева стала лауреатом третьей степени.