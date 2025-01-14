Цирковой коллектив из Лосино-Петровского стал лауреатом всероссийского конкурса

Полина Мунирова и Виктория Сударкина получили дипломы лауреатов I степени в номинации «Цирковое искусство. Они представили жюри и гостям мероприятия номер «Шепот порхающих бабочек». Девочки выступили под руководством тренера, гимнастки Евгении Нуянзиной.

«Полина, Виктория, вы — настоящие звезды. Ваш конкурсный номер заворожил всех своей легкостью, красотой и эмоциональностью. Мы невероятно гордимся вашими достижениями и поздравляем с блестящей победой. Желаем вам и вашему руководителю дальнейших творческих взлетов, новых ярких побед и неизменного вдохновения!» — пожелали организаторы мероприятия.