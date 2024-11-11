Цирковое шоу прошло в ДК «Луговая» в Лобне

В Доме культуры «Луговая» городского округа Лобня прошло цирковое шоу «Моряк», собравшее около 400 зрителей. Уникальность представления заключалась в постоянном интерактиве: зрители не только наблюдали за происходящим, но и активно участвовали в шоу.

Организаторы мероприятия подчеркнули, что благодаря оригинальной интерпретации и слиянию различных видов искусства, у зрителей появилась возможность по-новому взглянуть на театр, цирк, поэзию, танец и пантомиму. Представление рассказало историю любви и разочарований, борьбы добра и зла через разнообразные цирковые жанры.

Главным номером программы стал канатоходец, выступавший без страховки, который вызвал бурю эмоций и восхищения у зрителей. В финале шоу гостей ждали сюрпризы и лотереи. В представлении приняли участие артисты, являющиеся лауреатами фестивалей России и стран Европы, а режиссером выступил Дмитрий Корнеевич.

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