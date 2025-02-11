Цирковое представление прошло во Дворце спорта для детей бойцов СВО в Лобне

В Лобне для семей бойцов СВО организуют походы в театры, музеи, на концерты и выставки. Для взрослых показали спектакли «Метод Гронхольма» и «Женитьба Белугина» в театре «Камерная сцена», а для детей — представление «Цифровой цирк» во Дворце спорта.

На прошлой неделе мероприятия посетили 57 семей. Взрослые посмотрели спектакли «Метод Гронхольма» и «Женитьба Белугина», а также познакомились с историей грузинского художника Нико Пиросмани в театре «Куклы и люди».

Дети приняли участие в представлении «Цифровой цирк» во Дворце спорта. Для них подготовили лазерные поединки, шоу мыльных пузырей и иллюзион.

Малыши с родителями посетили спектакль «Дом и Гном» в театре «Куклы и Люди».

Также был организован мастер-класс по росписи футболок в Котокафе.

Информацию о службе по контракту и мерах поддержки участников СВО можно узнать на сайте или по телефонам: 8 (930) 959-76-48 и 8 (929) 637-51-50.