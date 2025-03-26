Цирковое представление показали юные артисты с ОВЗ из Балашихи

Театральная мастерская «Все и Я» Балашихинского социального центра помогает детям с ограниченными возможностями здоровья преодолевать внутренние барьеры и раскрывать свои таланты через театральное искусство. Занятия помогают ребятам стать более уверенными, научиться работать в команде и понимать эмоции окружающих.

Недавно юные артисты студии под руководством педагога Марины Вахтаниной представили яркое цирковое шоу, где каждый участник смог примерить на себя роль фокусника, силача, дрессировщика, жонглера или акробата. Это мероприятие стало настоящим праздником для детей, укрепив их уверенность в собственных силах.

Родители отметили положительные изменения в поведении детей: они становятся более открытыми, легче находят общий язык со сверстниками и проявляют инициативу. Театральные занятия дарят радость творчества и помогают поверить в себя.

Желающие присоединиться к театральной мастерской «Все и Я» могут обратиться по адресу: Балашиха, шоссе Энтузиастов, 43. Телефон для записи: 8(495) 521-33-93.