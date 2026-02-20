Циклон «Валли» осложнил ситуацию в Звездном городке

Мощный снегопад, вызванный циклоном «Валли», снова затруднил движение по дорогам и во дворах Звездного городка. Коммунальные службы района работают в усиленном режиме, чтобы справиться с непогодой.

Главный инженер МБУ «Звездный» Владимир Морев сообщил, что специалисты очищают дороги, дворы, остановки общественного транспорта и подходы к социальным объектам. В работе задействованы снегоуборщики, три трактора МТЗ и десять дворников.

Из-за непрекращающихся осадков дорожники вынуждены несколько раз чистить одни и те же участки — очищенные дороги быстро заносит снегом.