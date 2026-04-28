Циклон в Реутове: последствия стихии и планы по восстановлению парка

С 27 апреля Реутов и Подмосковье страдают от аномального циклона. Шквалистый ветер с порывами до 17–20 метров в секунду сопровождается обильным мокрым снегом и дождем, что приводит к падению деревьев. Они могут представлять серьезную опасность для жителей и автомобилей.

Коммунальные службы города оперативно устраняют последствия непогоды. Особое внимание уделяется центральному парку, где циклон нанес серьезный урон зеленым насаждениям. Специалисты аккуратно распиливают и убирают сломанные стволы и ветви, осматривают соседние растения и при необходимости удаляют аварийные ветки.

Главный садовник города Любовь Васильевна Серая пояснила, что массовое падение деревьев вызвано несколькими неблагоприятными погодными факторами. Ситуация усугубляется начавшимся вегетационным периодом, когда у деревьев идет сокодвижение и появляется значительная листва.

В ближайшее время в центральном парке Реутова начнется масштабная реконструкция, запланированная на 2026–2027 годы. Проект предполагает не только замену дорожно-тропиночной сети и установку современных малых архитектурных форм, но и комплексную работу с зелеными насаждениями. В парке появятся прогулочные маршруты, зоны отдыха у воды, спортивные объекты и площадки для выгула собак. Также планируется высадить множество новых молодых растений.