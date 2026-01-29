Циклон принес сильные снегопады в Московскую область

Мощный циклон вызвал экстремальные осадки в Московской области, что привело к сложной ситуации. В Лыткарине дорожные и коммунальные службы круглосуточно работают над очисткой городских территорий.

Тракторы активно расчищают улицы от снега, чтобы предотвратить образование льда. Утром сотрудники начинают уборку основных дорог, включая Первомайскую, Лесную, Песчаную, Колхозную и Набережную. Особое внимание уделяется маршрутам общественного транспорта, чтобы обеспечить его регулярное движение.

Затем рабочие переходят к очистке подъездов к жилым зданиям, лестниц, подходов к мусорным контейнерам, пешеходных зон и дворов. Начальник отдела содержания дворовых территорий МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» Сергей Кокорев подчеркнул: «Сотрудники трудятся непрерывно, стремясь создать комфортные условия для перемещения горожан и автовладельцев».

Сильный снегопад, по прогнозам синоптиков, продлится до обеда. Из-за сложных погодных условий водителям рекомендуется воспользоваться общественным транспортом.