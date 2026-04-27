Более 200 бригад вывели на борьбу с последствиями непогоды в Подмосковье

Циклон с дождем, мокрым снегом и шквалистым ветром до 20 м/с проходит над Московской областью. Все службы приведены в особый режим работы для устранения последствий непогоды.

Основной удар стихии пришелся на юг и восток Подмосковья. Там фиксируются локальные технологические нарушения на энергообъектах.

Для восстановительных работ задействованы 181 бригада «Россети Московский регион» и 35 бригад «Мособлэнерго». Всего привлечено 543 специалиста и 262 единицы спецтехники.

Для временного электроснабжения потребителей используют 190 резервных источников общей мощностью 74,4 МВт. В первую очередь восстанавливают электроэнергию на социально важных объектах, подключая дизель-генераторы.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил: «Энергосистема Московской области столкнулась с очередным испытанием. Сочетание мокрого снега и сильного ветра приводит к падению деревьев и обрывам линий электропередачи».

Сообщить о перебоях можно в единую диспетчерскую службу вашего городского округа, голосовому помощнику по номеру 122 доб.4, «Мособлэнерго» 8 (495) 99-500-99 и «Россети Московский регион» 8-800-220-0-220 (короткий номер 220).