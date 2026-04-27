Более 260 спецмашин зайдествовали в уборке снега на дорогах в Подмосковье

На Московский регион обрушился циклон «Илви», принесший с собой снегопад и порывистый ветер. Синоптики прогнозируют, что аномальная погода продлится до среды.

Для обеспечения безопасности и бесперебойного движения на региональных дорогах задействовано около 260 единиц спецтехники и почти 1200 специалистов Мосавтодора, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал: «Дорожники обрабатывают проезжую часть против скользкости, убирают снег с тротуаров и посадочных площадок. Особое внимание уделяется уборке опасных участков дорог, где возможны заносы и гололедица».

Дорожные службы продолжают следить за погодными и дорожными условиями. Минтранс Подмосковья призывает участников движения быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения, не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями. При возникновении чрезвычайных ситуаций и ДТП следует незамедлительно звонить в 112.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале Минтранса по адресу: https://max.ru/mtdi_mo.