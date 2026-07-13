Циклон «Бернадетт» нарушил электроснабжение на севере Подмосковья

В воскресенье, 12 июля 2026 года, циклон «Бернадетт» с дождем и шквальным ветром обрушился на север Московской области. Из-за стихии в ряде населенных пунктов произошли локальные нарушения электроснабжения.

Наиболее пострадали Дмитров, Солнечногорск, Сергиев Посад, Клин и Талдом. На местах работают более 70 аварийно-восстановительных бригад компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» — около 300 специалистов. Они устраняют последствия и стараются как можно быстрее восстановить подачу электричества.

Министерство энергетики Московской области вместе с администрациями округов делают все возможное, чтобы вернуть стабильное электроснабжение в каждый дом. Энергетики продолжают работать в режиме повышенной готовности, так как в Подмосковье пока сохраняются неблагоприятные погодные условия.

Если вы столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии или заметили поврежденные линии электропередачи, сообщите об этом по телефону горячей линии: 8‑800‑220‑0‑220.