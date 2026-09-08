Цикл занятий по безопасности начался в школах Воскресенска

Практические уроки по комплексной безопасности будут проводить в образовательных учреждениях Воскресенска. Первое занятие состоялось в стенах средней школы № 3.

Разработал программу и проводит занятия руководитель центра «Вектор», начальник местного отделения «Юнармии», специалист молодежного центра «Олимпиец» Алексей Мовсесян.

На уроке старшеклассникам рассказали о видах современных беспилотников и наглядно продемонстрировали их возможности и маневренность даже в закрытом пространстве. Особое внимание уделили рискам, которые могут нести БПЛА. Ребята разобрали алгоритмы действий при обнаружении подозрительных предметов (включая виды мин и гранат) и отработали тактику поведения при встрече с вооруженными лицами в здании.

Отдельный блок был посвящен опасностям, которые подстерегают в глобальной сети, и способам защиты личных данных. Школьники не просто слушали теорию, а разбирали реальные сценарии, с которыми может столкнуться каждый.

Такие встречи дают подрастающему поколению возможность получить жизненно важные знания. Обучение школьников основам безопасности продолжится и в других образовательных учреждениях Воскресенска.