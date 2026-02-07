Цикл занятий для дошкольников о русских традициях начался в Дубне

В Дубне дошкольники начали посещать занятия в музее «Русская изба». Это часть программы Года единства народов России, объявленного президентом.

В детском саду «Незабудка» проходят интерактивные уроки. Дети могут примерить старинные головные уборы — мальчикам предлагают ушанки и картузы, а девочкам — кокошники.

«Первоначально дети не знают, что такое кочерга или лапти. Нужно их учить русским корням, истокам», — сказала педагог Елена Краснова.

Музей создали на основе семейной коллекции предметов быта. Все экспонаты — подлинные, а не просто картинки.

В этом году музей расширит аудиторию. Теперь экскурсии проведут и для учеников начальных классов. Школьников познакомят с народными промыслами, костюмами и традициями.

Также в программу добавят знакомство с культурой других народов России.