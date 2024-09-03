Цикл выставок пройдет в музее Серпухова ко Дню города

Сотрудники историко-художественного музея Серпухова организовали сразу несколько выставок к 685-летию города. Посетители увидят артефакты, живопись и фотографии об истории малой Родины.

Уже завтра в галерее «Каретный сарай» начнет работу цикл выставок, посвященных 685-летнему юбилею Серпухова. Первая — под названием «15 артефактов. 15 историй» продемонстрирует произведения древнерусского храмового искусства и исторические артефакты, рассказывающие о жизни и укладе «старого» Серпухова.

Украсят цикл более 50 живописных работ с изображением Серпухова из коллекции музея. Их создали корифеи серпуховской художественной школы и художники-современники. Кроме того, на выставке представят картины членов Московского союза художников.

Третьей частью цикла станет зал сменяемых фотовыставок «Серпухов в фотографиях». Здесь можно будет увидеть работы членов местных фотоклубов и фотохудожника из Тарусы, члена Союза фотохудожников России Алексея Зуева.

В финале посетители музея увидят выставку работ участников фотоконкурса музея «Город в объективе: районы-кварталы». Завершится цикл мероприятий 17 ноября.

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