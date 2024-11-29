Цикл вебинаров по защите от мошенников проведут в Подмосковье

Серия вебинаров по защите от мошенничества пройдет в Подмосковье. Присоединиться к онлайн-проекту «Перезвони сам» могут все желающие.

Как рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, в рамках проекта пройдут как очные, так и обучающие онлайн-семинары, на которых слушатели могут задать вопросы экспертам.

Также жителей приглашают на вебинары, доступные по ссылкам: «Нет кибербуллингу: как защитить себя и своего ребенка в интернете»; «Онлайн-знакомство с подвохом. Как распознать мошенника?»; «Мошенничество при приеме на работу: как избежать обмана»; «Благотворительность без обмана. Как не перевести свои деньги мошенникам?».

Кроме того, узнать реальные истории из жизни и получить рекомендации и советы от экспертов как защититься от мошенников можно на сайте проекта.