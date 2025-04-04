Цикл уроков по основам предпринимательства для школьников начался в Балашихе

Недавно в школе № 26 состоялась встреча с представителями двух успешных городских компаний. Роман Зонтов, соучредитель компании «Релитон», поделился с ребятами своим профессиональным путем, рассказав о создании компании, специализирующейся на проектировании жилых и общественных зданий, медицинских учреждений и коммерческой недвижимости. Он также рассказал о запуске мебельного производства и бренда. Роман подчеркнул, что успех в бизнесе требует не только знаний и опыта, но и упорства, настойчивости и готовности к постоянному обучению. Ключевую роль в работе любой организации играет коллектив.

Кирилл Юрьев, генеральный директор компании «Эмилеми», поделился своей историей, отметив, что на пути к успеху всегда возникают сложности. Он подчеркнул, что ключом к успеху является умение находить уникальные решения и учитывать потребности каждого клиента. Самый ценный актив любого предпринимателя — это репутация. Кирилл призвал школьников не бояться трудностей и верить в себя.

Эти открытые уроки являются частью проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор», реализуемого в Балашихе. Проект направлен на помощь школьникам в выборе будущей профессии и знакомство с возможностями трудоустройства в родном городе. В рамках проекта проводятся встречи с успешными предпринимателями, экскурсии на предприятия, психологические тестирования и другие мероприятия, способствующие профессиональному самоопределению молодежи.