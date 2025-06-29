Цикл уроков мужества в детских лагерях начался в Дубне

В Дубне стартовал цикл уроков мужества, организованный волонтерами и участниками специальной военной операции. В летних оздоровительных лагерях города они планируют проводить беседы с детьми на темы героизма, текущей ситуации на линии фронта и правил безопасности.

Первое занятие прошло в загородном лагере «Сосновый бор». Ребята с большим интересом слушали выступления военных и волонтеров в форме цвета хаки, которые занимаются доставкой гуманитарной помощи в зону боевых действий. Выбор именно этого лагеря для начала серии уроков неслучаен: здесь традиционно уделяется большое внимание патриотическому воспитанию.

В год, объявленный президентом РФ Годом защитника Отечества, в каждой смене проходят военно-патриотические игры и спортивные соревнования, а дети учатся обращаться с оружием — разбирать и собирать автомат. В ходе встречи взрослые обсуждали с ребятами такие важные темы, как мужество, гражданская ответственность и долг перед Родиной.

Гости также ответили на вопросы детей и педагогов, затронув вопросы безопасности: как вести себя при обнаружении беспилотника, как оказать помощь пострадавшему и что делать при чрезвычайных ситуациях на железной дороге.

Глава Дубны Максим Тихомиров выразил благодарность волонтерам и военнослужащим за их инициативу.

«Благодарю наших волонтеров, военнослужащих, которые в свободное от работы время проводят встречи с детьми в Дубне, разговаривают с ними на важные темы», — отметил Тихомиров.