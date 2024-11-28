Цикл тренингов для руководителей регистратур больниц стартовал в МОНИКИ

Учебная программа «Искусство управления: от цели до разрешения сложных ситуаций» для руководителей регистратур в государственных поликлиниках Подмосковья стартовала в центре развития компетенции МОНИКИ имени Владимирского. Она продлится до середины декабря.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, с момента запуска, 23 ноября, ее прошли уже более 100 человек из Коломенской, Ступинской, Люберецкой, Рузской и других больниц Подмосковья.

Главная цель программы — развить управленческие навыки сотрудников, чтобы организовать эффективную работу регистратуры, а также улучшить коммуникацию с пациентами.

«Участники положительно отзываются о тренинге. Такие первые результаты программы свидетельствуют о том, что подобные инициативы играют важную роль в профессиональном развитии медицинских работников и способствуют созданию эффективной системы управления в здравоохранении Подмосковья», — отметила руководитель Центра развития компетенций МОНИКИ имени Владимирского Яна Пономарева.