Цикл тематических мероприятий провели ко Дню ОМОНа в Химках

Десятки патриотических программ, приуроченных ко Дню ОМОНа, организовали в Химках. Мероприятия провели в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

Школьники лицея № 15 подготовили творческие выступления, презентацию и фильм. Присутствующим рассказали об истории возникновения отряда мобильного особого назначения и о тонкостях работы бойцов этого подразделения.

«Очень важно помнить свою историю, подвиги наших предков. Такие патриотические мероприятия — важная составляющая в воспитании подрастающего поколения», — поделился муниципальный депутат Артур Каримов.

Учащиеся гимназии № 23 почтили минутой молчания память тех, кто отдал свои жизни, защищая закон и правопорядок.

«Сегодня бойцы бережно хранят и приумножают славные традиции своих предшественников. Желаю им успехов и крепкого здоровья, достижения поставленных целей», — сказал муниципальный депутат Руслан Шаипов.

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