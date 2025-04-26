Цикл патриотических концертов ко Дню Победы начался в Домодедове
В домах культуры в Домодедове начали проводить концерты под названием «Не может быть забвенья». Традиционный цикл мероприятий приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Один из первых концертов прошел в Доме культуры «Барыбино».
«Чтобы помнили, что люди воевали за это, чтобы жили хорошо, чтобы все было в достатке, страна развивалась наша. Чтобы все было у нас хорошо», — сказала Валентина Мозгалева, дитя войны.
Еще один концерт прошел в Доме культуры «Подмосковный». Артисты исполнили песни военных лет.
«На сцене выступят коллективы нашего Дома культуры — это и детские вокальные коллективы, и взрослые самодеятельные коллективы, ансамбль „Мамы“. Я обязательно порадую своим творчеством наших ветеранов, детей войны, тружеников тыла, потому что важно помнить об этих людях, благодарить за мир, который они подарили», — сказал Андрей Грачев, художественный руководитель Дома культуры «Подмосковный», депутат окружного Совета депутатов в Домодедове.
Вячеслав Дружинин любит песни военных лет, исполняет их со сцены и посвящает композиции отцу и другим родным, которые прошли Великую Отечественную войну. Перед зрителями также выступили маленькие артисты.
На концерт в Доме культуры «Авиатор» гости приходили с портретами воевавших родных. Артисты подготовили насыщенную творческую программу, где каждый номер — это память, изложенная в строках и музыке.
Марафон концертов «Не может быть забвенья» только начался, он продлится до 8 мая.