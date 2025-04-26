Цикл патриотических концертов ко Дню Победы начался в Домодедове

В домах культуры в Домодедове начали проводить концерты под названием «Не может быть забвенья». Традиционный цикл мероприятий приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Один из первых концертов прошел в Доме культуры «Барыбино».

«Чтобы помнили, что люди воевали за это, чтобы жили хорошо, чтобы все было в достатке, страна развивалась наша. Чтобы все было у нас хорошо», — сказала Валентина Мозгалева, дитя войны.

Еще один концерт прошел в Доме культуры «Подмосковный». Артисты исполнили песни военных лет.

«На сцене выступят коллективы нашего Дома культуры — это и детские вокальные коллективы, и взрослые самодеятельные коллективы, ансамбль „Мамы“. Я обязательно порадую своим творчеством наших ветеранов, детей войны, тружеников тыла, потому что важно помнить об этих людях, благодарить за мир, который они подарили», — сказал Андрей Грачев, художественный руководитель Дома культуры «Подмосковный», депутат окружного Совета депутатов в Домодедове.